В Лисичанске СБУ училась разминировать телебашню и ловить террористов

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело межведомственные антитеррористические тренировки в Лисичанске.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, по сценарию учений условные террористы проникли на территорию телебашни в центральной части города и заминировали ее.

Участники тренировок должны были своевременно выявить взрывоопасные предметы и предупредить теракт.

В тренировках приняли участие сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие субъекты антитеррористической деятельности.

Участники успешно отработали алгоритм действий в ситуации диверсионной опасности: разминировали объект, обнаружили и обезвредили условных диверсантов и осуществили ряд мер, необходимых для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Организаторы учений, подробно проанализировав каждую фазу операции, отметили слаженную работу представителей всех занятых в тренировках ведомств.

Совместно с представителями концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, участники тренировок определили направления повышения уровня контрдиверсионной защиты объекта инфраструктуры и предложили конкретные мероприятия.