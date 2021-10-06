В Северодонецке полицейские задержали мошенника, работавшего по схеме «Родственник в беде»

Вчера вечером в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его соседку обманули, забрав все ее сбережения.

Правоохранители установили, что 84-летней женщине позвонил по телефону незнакомец, представился сыном женщины и сказал, что он попал в ДТП. После этого уже другой непредставившийся мужчина сказал, что для проведения сыну операции срочно нужны деньги. В ужасе женщина собрала все свои сбережения в сумме 3800 грн и 500 долларов США, дождалась злоумышленника и отдала ему все, что имела.

Однако преступник сказал, что этого мало, и тогда женщина пошла к соседям одалживать деньги. Соседи, поняв, что бабушка стала жертвой мошенников, сразу позвонили по телефону в полицию.

По имеющемуся описанию, полицейские провели спецоперацию, в результате которой задержали афериста и изъяли у него деньги, которые он нагло забрал у пенсионерки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Северодонецкого районного управления полиции совместно с коллегами из Главка разоблачили и задержали «на горячем» мошенника.

В настоящее время 33-летний житель города Кременная, уже судимый за совершение аналогичных преступлений, задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. До избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 УК Украины «Мошенничество», его проверяют на причастность к совершению других мошенничеств на территории области.