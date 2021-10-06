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В Луганской области 522 заболевших коронавирусом и 16 умерших за сутки

Сегодня, 11:02 citynews.net.ua | Напечатать

За 28 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 522 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 47556 случаев COVID-19. От осложнений умерли 1524 пациента.

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом, с 30 октября Луганская области переходит в «красную» зону карантинных ограничений.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 26 870 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 648 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5 463 человека, выздоровели 9 784 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, это новый максимум суточного прироста больных: накануне было зарегистрировано 26 071 заболевших коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Одесской — 2296, Днепропетровской — 2113, Житомирской — 1668, Харьковской — 1517 и Львовской — 1506 областях.


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