Украинская армия использовала беспилотник для уничтожения российской артиллерии на Донбассе

ВСУ впервые применили беспилотник «Bayraktar» на Донбассе против артиллерии российских наемников в Донецкой области.

Вчера, 26 октября с максимально возможной дальности (15+ км) российские террористы обстреляли село Гранитное Донецкой области. Обычными средствами подразделения ВСУ обнаружить батарею не смогли из-за дальности.

В ответ на обстрелы со стороны российских боевиков и для сохранения жизней украинских военных в воздух был поднят БПЛА «Байрактар».

Видео уничтожения опубликовал официальный аккаунт Генштаба вооруженных сил Украины.

Как сообщили военные, с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск осуществляла обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины при обстреле получили ранения, один из них погиб.

С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам, но боевики не реагировали.

С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен «Байрактар». Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск».

Боевые расчеты остальных орудий разбежались и прекратили обстрел.