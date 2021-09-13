В Луганской области на выходных от коронавируса умерли 18 человек

В Луганской области на выходных от коронавируса умерли 18 человекСегодня, 10:00
В Луганской области за 11 октября лабораторно подтверждено 549 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 человек.
Днем ранее наибольшее количество новых заболевших было выявлено в городах Лисичанск и Северодонецк, а также Попасной и Станице Луганской.
Напомним - в субботу и воскресенье лаборатории проводят меньше тестов и анализов на COVID-19, поэтому в данные за понедельник попадают случаи, выявленные за выходные.
Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 38534 случаев коронавируса. От осложнений умерли 1216 заболевших.
В Украине за прошедшие сутки выявлено 11996 случаев COVID-19. От осложнений зафиксировано 352 смерти.
По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Харьковской области, где за сутки выявлено 1502 заболевших.
Также среди лидеров по заболеваемости Львовская, Днепропетровская и Одесские области.