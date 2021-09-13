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В Луганской области на выходных от коронавируса умерли 18 человек

Сегодня, 10:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 11 октября лабораторно подтверждено 549 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 человек.

Днем ранее наибольшее количество новых заболевших было выявлено в городах Лисичанск и Северодонецк, а также Попасной и Станице Луганской. 

Напомним - в субботу и воскресенье лаборатории проводят меньше тестов и анализов на COVID-19, поэтому в данные за понедельник попадают случаи, выявленные за выходные.

Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 38534 случаев коронавируса. От осложнений умерли 1216 заболевших.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 11996 случаев COVID-19. От осложнений зафиксировано 352 смерти.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Харьковской области, где за сутки выявлено 1502 заболевших.

Также среди лидеров по заболеваемости Львовская, Днепропетровская и Одесские области.


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