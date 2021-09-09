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В Лисичанске представили социальную игру «Быть ​​женщиной»

Сегодня, 15:50 citynews.net.ua | Напечатать

8 октября в управлении социальной защиты населения Лисичанского городского ВГА состоялась презентация социальной игры «Быть женщиной» общественной организацией «Северодонецкий молодежный совет».

Как рассказали в Управлениb социальной защиты населения Лисичанской городской ВГА, эта настольная социальная игра из категории так называемых «серьезных» игр. По замыслу авторов, она должна стать доступным и понятным для людей инструментом перевоплощения в одну из восьми уникальных героинь игры.

Эти женщины имеют магические супер-силы, но попадают в ситуации из реальной жизни, борются за равные права и строят свое счастье. Главная цель игры - собрать достаточно ресурсов (энергия, время и поддержка), чтобы достичь своих целей. Основными препятствиями на пути к достижению цели становятся различные стереотипы и дискриминация.

Участники встречи через игровую механику проработали стереотипы о роли женщин в обществе, находили способы противодействия дискриминации, преодолевали предубеждения и несправедливость, расширили определенные знания и получили новый опыт связан с вопросом гендера.

Во время мероприятия было отмечено об особой роли этой игры для формирования молодого поколения, которое учится позиционировать себя в обществе. Подчеркнуто, что важно научиться определять роль женщины не только как матери, хранительницы, а как человека, который может идти наравне с мужчиной. Женщина имеет право как активно участвовать в общественной жизни, бизнесе, обучении, построении отношений и семьи, так и в защите Родины в рядах Вооруженных сил Украины.



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