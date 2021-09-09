В Гааге начались слушания по делу захвата Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе

25 ноября 2018 неподалеку Керченского пролива Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих

Арбитражный суд в Гааге 11 октября начал слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов «Никополь», «Бердянск», «Яны-Капу» и 24 украинских моряков.

«Дело - очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме», - заявил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, дело также является определяющим для мира, поскольку Украина «доказывает фактами и юридической позицией, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью, согласно международным морским правом, которые должны придерживаться всеми странами, а его нарушения караются».

Кулеба выразил уверенность в том, что Россия будет привлечена к ответственности по иску Украины, «сколько бы времени это не заняло».

Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, образованном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, касаются возражений Россией об юрисдикции Арбитража.

Как сообщили в пресс службе МИД Украины, дело касается нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года Россия арестовала три украинские военно-морские корабли и 24 членов их экипажей в Черном море. Россия продолжала удерживать украинские суда около года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществляла уголовное преследование украинских моряков по законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающим иностранным государствам осматривать, накладывать арест, задерживать судно и осуществлять судебное преследование.

«Такие действия Российской Федерации являются нарушением фундаментальных принципов международного права. Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и 24 задержанных украинских моряков. За это решение проголосовали 19 из 20 судей, против этого решения был только судья из России», - отмечает МИД Украины.

Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права.

Как сообщает Радио Свобода , Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина - 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.