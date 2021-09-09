В оккупированном Луганске обещают сегодня начать отопительный сезон

Российские боевики пообещали сегодня начать отопительный сезон в Луганске и еще четырех городах на оккупированной территории Луганской области.

Так называемое «Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности» определило дату начала отопительного периода для объектов теплового хозяйства государственного предприятия «Луганскгаз». Согласно приказу, включение в работу котельных и других объектов теплового хозяйства предприятия будет производиться с 11 октября 2021 года», – говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что все объекты теплоснабжения «Луганскгаза» в Луганске, Алчевске, Антраците, Ровеньках и Первомайске подготовлены к предстоящему отопительному сезону.

Подавать теплоноситель на каждый из объектов инфраструктуры планируют сразу после подписания актов готовности, которые управлениям предоставляют местные и ведомственные хозяйства.