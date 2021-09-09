За воскресенье в Луганской области от COVID-19 умерли 5 человек

В Луганской области за 10 октября выявлили 218 заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 37986 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 1198 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 8832 случая коронавируса. От осложнений умерли 207 человек.

По данным министерства охраны здоровья больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской - 1419, Днепропетровской - 765, Одесской - 690, Запорожской - 687 и Житомирской - 510 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 550 089 заболевших, из них выздоровели - 2 292 480 человек, умерли 58 700 больных.