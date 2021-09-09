Российские боевики обстреляли Луганскую область из минометов

10 октября российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Причепиловки из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ у Новотошковское боевики обстреляли 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Попасной российские боевики дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области поселок Мирное обстреляли из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В ответ на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь.