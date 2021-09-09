В Луганской области ребенка завалило песком в карьере

В Луганской области ребенка завалило песком в карьереВчера, 22:14
В Луганской области полицейские устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего в Рубежном.
Как сообщили в пресс-службе полиции, несчастный случай произошел сегодня вечером на песочном карьере, вблизи АЗС по ул. Мира г.. Рубежное.
14-летний юноша оказался под завалом песка. Специалисты ГСЧС смогли достать парня, но к сожалению, бригада экстренной медицинской помощи констатировала смерть подростка.
Сейчас полицейскими проводятся неотложные следственные действия для установления обстоятельств, приведших к трагедии.