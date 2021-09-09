В Луганской области прогнозируют заморозки на грунте

В ближайшие два дня синоптики прогнозируют по Луганской области заморозки на грунте.

По данным Укргидрометцентра, ночью 8 и 9 октября в Украине на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5 ° (И уровень опасности, желтый).

В Луганской области ближайшей ночью ожидается 0-2° ниже нуля, ветер северо-восточного направления.

В северных районах области (Сватовском, Беловодском), а также Северодонецке, Станице Луганской и Новоайдаре рано утром возможны заморозки на почве до -3 градусов мороза.

Днем по Луганской области ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду, температура воздуха до + 14 градусов тепла.