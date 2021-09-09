Восток SOS получил 13 обращений из-за незаконных действий силовиков на Донбассе

В сентябре 2021 года на телефон, Viber, электронную почту и Telegram канал «горячей линии» Восток SOS по выявлению случаев незаконных действий украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях поступило 13 обращений, касающихся 11 ситуаций. 5 жалоб были на представителей украинской власти различного уровня, 2 - на оккупационную российскую администрацию, остальные либо имели справочный характер, либо не касались тематики «горячей линии».

В трех обращениях шла речь о правилах и соответствующих проблемах пересечения контрольных пунктов въезда и выезда с оккупированными территориями (КПВВ) в том числе в условиях мер карантина в связи с распространением COVID-19. Одна из таких ситуаций произошла непосредственно между населенными пунктами на КПВВ.

Еще одна жалоба касалась блокировки свободы передвижения человека через КПВВ оккупационными администрациями.

Всего 6 ситуаций касались Луганской, 2 - Донецкой, 1 - Хмельницкой области, 1 - города Харьков, 1 - города Черкассы. В других случаях люди не назвали ни область, ни более точное свое местонахождение.

На действия и бездействие полиции жаловались 2 раза, 1 раз - на пограничников и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 2 раза - на оккупационные администрации, 1 - на администрацию студенческого общежития, 1 - на семейное насилие в отношении ребенка (истязание, что привело к коматозному состоянию).

Показательной можно считать жалобу на полицию об отсутствии расследования после заявления пожилого жителя Луганской области о мошенничестве с кражей денег. Другой жалобщик жаловался, что не может связаться с человеком, заключенным в колонии на оккупированной территории в Донецкой области.