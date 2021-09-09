» » Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Сегодня, 13:36 citynews.net.ua | Напечатать

По инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Главе государства освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, лица осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение нанесенных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных.

Такое отдельное представление о помиловании военных – первое в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам главы Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, не совершавшие тяжких преступлений и помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а также совершивших убийство.

Глава Комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.

Подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

Вместе с тем Андрей Гота сообщил, что Комиссия будет рассматривать вопросы о помиловании не только в отношении ветеранов. Перед ней была поставлена ​​задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, подробно изучать каждое дело. Сейчас в работе – рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:07

В Луганской области прогнозируют заморозки на грунте

Сегодня, 14:00

Восток SOS получил 13 обращений из-за незаконных действий силовиков на Донбассе

Сегодня, 13:36

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Сегодня, 12:37

Народные депутаты избрали нового спикера Верховной Рады

Сегодня, 10:45

В Северодонецке задержали подозреваемого в ограблении 15-летней девочки

Сегодня, 09:37

В Луганской области российские бевики обстреляли Золотое, Новозвановку и Троицкое 

Сегодня, 08:50

В Луганской области новый рекорд заболеваемости COVID-19

Сегодня, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

Вчера, 20:35

В Украине утвердили список профессий для обязательной вакцинации

Вчера, 19:04

В Луганской области вакцинируют только AstraZeneca. Другие вакцины берегут для второй дозы?

Вчера, 15:13

Оккупированный Луганск останется без электроэнергии и воды на двое суток

Вчера, 14:51

В Северодонецке перекроют движение в центре города

Новости Украины:

Сегодня, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

Сегодня, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

29-09-2021, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

24-09-2021, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

24-09-2021, 13:17

В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

23-09-2021, 16:15

В Киеве три университета перешли на дистанционное обучение

15-09-2021, 14:38

В Днепре взорвали пресс-секретарку ГСЧС и ветерана АТО

13-09-2021, 18:03

В США выбрали победителей Creative Arts Emmy: Корона, Мандалорец и Ход королевы собрали почти все награды

9-09-2021, 13:04

Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня