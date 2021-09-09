Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

По инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Главе государства освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, лица осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение нанесенных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных.

Такое отдельное представление о помиловании военных – первое в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам главы Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, не совершавшие тяжких преступлений и помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а также совершивших убийство.

Глава Комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.

Подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

Вместе с тем Андрей Гота сообщил, что Комиссия будет рассматривать вопросы о помиловании не только в отношении ветеранов. Перед ней была поставлена ​​задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, подробно изучать каждое дело. Сейчас в работе – рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.