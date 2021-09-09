Народные депутаты избрали нового спикера Верховной РадыСегодня, 12:37
Народные депутаты избрали нового спикера Верховной Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.
За избрание Стефанчука новым спикером проголосовал 261 депутат.
Перед этим состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам, по результатам которого голоса нардепов распределились таким образом:
- Руслан Стефанчук - 257 голосов.
- Алексей Гончаренко - 44 голоса.
- Яна Зинкевич - 146 голосов.
У партии Слуга народа не хватало голосов за Стефанчука и, как и при снятии с должности Разумкова на помощь пришли депутаты из группы Довіра и партии За Майбутнє.
Как голосовали партии и фракции за избрание Стефанчука:
- "Слуга народа" - 222 за, 1 против;
- ОПЗЖ - 0 за, 0 против;
- "Европейская солидарность" - 0 за, 0 против;
- "Батькивщина" - 0 за, 1 против;
- "Голос" - 0 за, 0 против;
- Партия "За майбутнє" - 15 за, 0 против;
- Группа "Довіра" - 18 за, 0 против.