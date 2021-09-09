Народные депутаты избрали нового спикера Верховной Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.

За избрание Стефанчука новым спикером проголосовал 261 депутат.

Перед этим состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам, по результатам которого голоса нардепов распределились таким образом:

Руслан Стефанчук - 257 голосов.

Алексей Гончаренко - 44 голоса.

Яна Зинкевич - 146 голосов.

У партии Слуга народа не хватало голосов за Стефанчука и, как и при снятии с должности Разумкова на помощь пришли депутаты из группы Довіра и партии За Майбутнє.

Как голосовали партии и фракции за избрание Стефанчука: