В Северодонецке задержали подозреваемого в ограблении 15-летней девочки

В Северодонецке полицейские задержали мужчину, который обоснованно подозревается в ограблении несовершеннолетней девушки.

Вчера, 7 октября, в 16.30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что у ее 15-летней дочери неизвестный похитил мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что две 15-летние девушки проходили по ул. Гагарина в Северодонецке, когда к ним подошел неизвестный мужчина и попросил телефон, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь. Когда дочь заявительницы достала свой телефон, мужчина выхватил его и скрылся во дворе жилого квартала.

К установлению лица, совершившего преступление, привлекли местных правоохранителей и кинологов со служебной собакой. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали грабителя.

23-летний ранее судимый северодончанин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанного ожидает наказание в виде лишения свободы от 4-х до 6-ти лет.