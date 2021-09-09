В Луганской области российские бевики обстреляли Золотое, Новозвановку и Троицкое 

7 октября российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

За прошедшие сутки в Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки враг из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Золотое-4 российские боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Сегодня утром поселок Золотое был вновь обстрелян российскими боевиками из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Троицкого оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Южного из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм а неподалеку Майорска - из ручных противотанковых подствольных гранатометов.







