В Луганской области новый рекорд заболеваемости COVID-19

За 7 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 658 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 человек.

Днем ранее наибольшее количество заболевших выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также в Попаснянском и Старобельском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 37121 заболевших. От осложнений умерли 1182 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 16362 новых случаев COVID-19. От осложнений скончались 241 человек.

По информации Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской - 1418, Днепропетровской - 1345, Львовской - 1237, Харьковской - 1025 и Донецкой - 949 областях.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 514 005; выздоровели - 2 282 482; умерли от осложнений - 58 081 человек.