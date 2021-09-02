В Украине утвердили список профессий для обязательной вакцинации

Министерство охраны здоровья Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153, зарегистрированным в Минюсте 07.10.2021 за №1306 / 36928, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться на коронавирусной болезни. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - вакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинском и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Напомним, что работники образования и органов исполнительной власти могут привиться от COVID-19 организовано или индивидуально в удобном для них пункте или в центре вакцинации.

Подробный перечень и контакты пунктов и центров на list.covid19.gov.ua.

Важно, что педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595, не подлежат обязательной вакцинации.