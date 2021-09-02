В Луганской области вакцинируют только AstraZeneca. Другие вакцины берегут для второй дозы?

По словам Алексея Светиковя из ОО «Институт «Европейская слобода», на сайте распространенный Северодонецкой военно-гражданской администрации распространена неправдивая информация о наличии других вакцин.

На официальной сайте Северодонецкой ВГА 07.10.2021 года опубликовано сообщение «Про необхідність вакцинації для захисту здоров’я та подалання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19», которое содержит неправдивую информацию и может ввести в заблуждение жителей города.

В этом сообщении утверждается, что в Центре массовой вакцинации в Северодонецке доступны вакцины CoronaVac и Pfizer.

Сегодня, 7 октября журналистам сообщили в Центре массовой вакцинации, что для первой дозы здесь используют только вакцину AstraZeneca, а вакцины CoronaVac и Pfizer у них есть только для ревакцинации.

Несколькими днями ранее, 4 октября, корреспонденту ОО «Институт «Европейская слобода» сообщили в Центре массовой вакцинации, расположенном в городском дворце культуры, что для вакцинирования первой дозой у них была, есть и будет только вакцина AstraZeneca.

В то же время, согласно данным аналитической панели СНБО Украины , в Северодонецких центрах имеются все вакцины AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna.



