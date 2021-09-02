В Северодонецке перекроют движение в центре города

9 октября в Северодонецке времено перекроют движение по нескольким улицам в центре города.

Как сообщили в Северодонецкой ВГА, в связи с проведением репетиции массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников и защитниц Украины, для прохождения колонн техники и военных, 9 октября 2021 года с 07:00 до 12:00 будет временно перекрыто автомобильное движение.

Также движение будет перекрыто во время праздничных мероприятий 13 и 14 октября.

Схема движения: