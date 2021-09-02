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Верховная Рада отправила спикера Разумкова в отставку

Вчера, 12:30 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада отправила в отставку своего председателя Дмитрия Разумкова. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента.

За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа. 

Фракция «монобольшинства», Слуга народа, не смогла самостоятельно отправить Дмитрия Разумкова в отставку с поста главы Верховной Рады. На сегодняшнем голосовании ей помогли нардепы из фракций Батькивщина, Голос, группы За майбутнє и Довіра, а также внефракционные депутаты.

Сейчас Разумков находится в статусе внефракционного нардепа. Он говорил, что продолжит работать, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата.

Новым председателем Верховной Рады, вероятно, станет первый вицеспикер Руслан Стефанчук, первым вицеспикером может стать глава партии Слуга народа Александр Корниенко. 


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