Верховная Рада отправила спикера Разумкова в отставку

Верховная Рада отправила в отставку своего председателя Дмитрия Разумкова. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента.

За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа.

Фракция «монобольшинства», Слуга народа, не смогла самостоятельно отправить Дмитрия Разумкова в отставку с поста главы Верховной Рады. На сегодняшнем голосовании ей помогли нардепы из фракций Батькивщина, Голос, группы За майбутнє и Довіра, а также внефракционные депутаты.

Сейчас Разумков находится в статусе внефракционного нардепа. Он говорил, что продолжит работать, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата.

Новым председателем Верховной Рады, вероятно, станет первый вицеспикер Руслан Стефанчук, первым вицеспикером может стать глава партии Слуга народа Александр Корниенко.