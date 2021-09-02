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Боевик из Луганской области планировал теракт в Закарпатье

Вчера, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила совершению террористических актов в пограничном районе Закарпатской области, организатор которых скрывается в РФ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники планировали осуществить поджог Генконсульства соседней страны и заказать убийство общественного деятеля. Страна, дипмиссия которой должна пострадать, в сообщении не указывается, но на Закарпатье расположены два генконсульства — венгерское и словацкое. 

«Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене. Установлено лицо организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ», — говорится в заявлении СБУ.

 

Сотрудники СБУ определили, что организатором преступления является уроженец Луганской области. Он был завербован представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

По заданию своих «кураторов» агент планировал совершение поджогов зарубежных дипломатических учреждений, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник на территории Закарпатья.

Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он обещал 30 тысяч долларов.

Среди других «задач» иностранного агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.


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