В сводный бюджет плательщики Луганской области перечислили более 5,7 млрд гривень налогов и сборов

Как сообщила начальница Главного управления ГНС в Луганской области Ольга Высочина, в январе - сентябре 2021 года плательщики области уплатили в сводный бюджет 5,767 млрд гривень. Это на 27% или на 1,225 млрд гривень больше, чем в январе - сентябре прошлого года.

В частности, в государственный бюджет поступило 2,648 млрд гривень. По сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года поступления выросли на 38,6% или на 737,8 млн гривень.

По ее словам, в разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 980,2 млн гривень налога на доходы физических лиц и военного сбора; 1,197 млрд гривень налога на добавленную стоимость; 116 млн гривень налога на прибыль предприятий; 248,2 млн гривень рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения, 45,5 млн гривень экологического налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 2,933 млрд гривень, что превышает фактические поступления за январь - сентябрь прошлого года на 16,4% или на 413,5 млн гривень.