В Северодонецке в День защитников и защитниц Украины пройдет парад и выставка военной техники

Во время празднования Дня защитников и защитниц Украины и Дня Украинского казачества в Луганской области запланировано проведение комплекса областных мемориальных, торжественных и праздничных мероприятий 14 октября в Северодонецке.

Главным событием станет военный парад и выставка военной техники в областном центре.

Также состоятся богослужебные службы-молебны за защитников и защитниц Украины и молитвенное поминание погибших защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украинского государства, возложение цветов к памятнику генерал-майору Александру Радиевскому.

При финансовой поддержке Северодонецкого городского военно-гражданской администрации и Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации, в Ледовом Дворце состоится праздничный концерт академического фольклорно-хореографического ансамбля «Славутич» (Днепропетровская область).

Кроме того, с целью достойного празднования государственного праздника в административных центрах общин области запланировано проведение ряда торжественных культурных, образовательных, мемориальных, выставочных, презентационных мероприятий.

В учреждениях культуры планируется проведение встреч с участниками и ветеранами антитеррористической операции / операции объединенных сил, тематических кинопоказов, информационных, книжных и фото выставок. В музеях будут развернуты баннерные выставки и экспозиции.

Также, по случаю Дня защитников и защитниц Украины, проводится областной открытый фестиваль-конкурс патриотической песни.

Для создания праздничного настроения и поддержки военнослужащих организованы выездные концерты творческих коллективов областных учреждений культуры в воинских частях.

ОО «Ассоциация ветеранов войны, участников боевых действий и волонтеров АТО» и ее ячейками проводится подготовка к автопробегу в пгт Марковка.

В нем примут участие представители ветеранских организаций городов Лисичанск, Рубежное, Сватово, Старобельск, Счастье и пгт Новоайдар, которые двинутся двумя колоннами - от города Лисичанск и от поселка Новоайдар.