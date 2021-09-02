» » В Северодонецке в День защитников и защитниц Украины пройдет парад и выставка военной техники

В Северодонецке в День защитников и защитниц Украины пройдет парад и выставка военной техники

Вчера, 16:44 citynews.net.ua | Напечатать

Во время празднования Дня защитников и защитниц Украины и Дня Украинского казачества в Луганской области запланировано проведение комплекса областных мемориальных, торжественных и праздничных мероприятий 14 октября в Северодонецке.

Главным событием станет военный парад и выставка военной техники в областном центре.

Также состоятся богослужебные службы-молебны за защитников и защитниц Украины и молитвенное поминание погибших защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украинского государства, возложение цветов к памятнику генерал-майору Александру Радиевскому.

При финансовой поддержке Северодонецкого городского военно-гражданской администрации и Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации, в Ледовом Дворце состоится праздничный концерт академического фольклорно-хореографического ансамбля «Славутич» (Днепропетровская область).

Кроме того, с целью достойного празднования государственного праздника в административных центрах общин области запланировано проведение ряда торжественных культурных, образовательных, мемориальных, выставочных, презентационных мероприятий.

В учреждениях культуры планируется проведение встреч с участниками и ветеранами антитеррористической операции / операции объединенных сил, тематических кинопоказов, информационных, книжных и фото выставок. В музеях будут развернуты баннерные выставки и экспозиции.

Также, по случаю Дня защитников и защитниц Украины, проводится областной открытый фестиваль-конкурс патриотической песни.

Для создания праздничного настроения и поддержки военнослужащих организованы выездные концерты творческих коллективов областных учреждений культуры в воинских частях.

ОО «Ассоциация ветеранов войны, участников боевых действий и волонтеров АТО» и ее ячейками проводится подготовка к автопробегу в пгт Марковка.

В нем примут участие представители ветеранских организаций городов Лисичанск, Рубежное, Сватово, Старобельск, Счастье и пгт Новоайдар, которые двинутся двумя колоннами - от города Лисичанск и от поселка Новоайдар.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:50

В семье антивакцинаторов из Украины ребенок заболел полиомиелитом

Вчера, 16:44

В Северодонецке в День защитников и защитниц Украины пройдет парад и выставка военной техники

Вчера, 12:39

Жители оккупированных Луганска и Донецка смогут пройти идентификацию для пенсионного фонда и банков удаленно

Вчера, 11:44

Россия оставила украинцев без лекарств и вакцин: В оккупированном Луганске смертность от COVID-19 превысила 10 процентов

Вчера, 11:36

Журналисты опубликовали видео нападения ставленника Зеленского в Укрэксимбанке на журналистов

Вчера, 09:34

Ощадбанк продлил действие платежных карт переселенцев до 1 января 2022 года в последний раз

Вчера, 09:24

В Луганской области рекордная заболеваемость и смертность от COVID-19

Вчера, 09:13

В Луганской области российские боевики обстреляли Крымское, Новотошковское и Трехизбенку

5-10-2021, 15:44

Российские боевики готовят новые обстрелы в Луганской и Донецкой областях

5-10-2021, 15:41

В Луганской области поджигатель травы случайно сжег себя

5-10-2021, 10:00

Что такое E-больничный и как им пользоваться в Украине

5-10-2021, 09:30

Подделывавшая результаты выборов секретарь УИК отделалась испытательным сроком

Новости Украины:

Вчера, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

29-09-2021, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

24-09-2021, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

24-09-2021, 13:17

В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

23-09-2021, 16:15

В Киеве три университета перешли на дистанционное обучение

15-09-2021, 14:38

В Днепре взорвали пресс-секретарку ГСЧС и ветерана АТО

13-09-2021, 18:03

В США выбрали победителей Creative Arts Emmy: Корона, Мандалорец и Ход королевы собрали почти все награды

9-09-2021, 13:04

Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

8-09-2021, 12:12

В Одесской области горела база отдыха с туристами

2-09-2021, 14:22

Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Северодонецке в День защитников и защитниц Украины пройдет парад и выставка военной техники » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня