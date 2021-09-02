Жители оккупированных Луганска и Донецка смогут пройти идентификацию для пенсионного фонда и банков удаленно

Жители оккупированных Луганска и Донецка смогут пройти идентификацию для пенсионного фонда и банков удаленноВчера, 12:39
5 октября 2021 года Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее, в частности, жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, получающих пенсионные выплаты, проходить идентификацию удаленно.
Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении «Дія».
Ожидается, что соответствующие технические возможности появятся до конца 2021 года.
Как пройти удаленную аутентификацию жителям Луганска и Донецка:
- Зарегистрироваться на портале «Дія» (скачать приложение на смартфон).
- Перейти в «Меню» и выбрать «Дія. Підпис».
- Нажать «Создать».
- Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
- Придумать собственный пятизначный код для «Дія. Підпис».
После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации.
На всякий случай уточняем - эта возможность только анонсирована. необходимый функционал еще не появился в приложении Дія.
Кроме того, услуга будет доступна только тем гражданам Украины, у которых есть биометрические документы: ID-паспорт или загранпаспорт с биометрическим чипом.