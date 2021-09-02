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Жители оккупированных Луганска и Донецка смогут пройти идентификацию для пенсионного фонда и банков удаленно

Вчера, 12:39 citynews.net.ua | Напечатать

5 октября 2021 года  Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее, в частности, жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, получающих пенсионные выплаты, проходить идентификацию удаленно.

Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении «Дія».

Ожидается, что соответствующие технические возможности появятся до конца 2021 года.

Как пройти удаленную аутентификацию жителям Луганска и Донецка:

  1. Зарегистрироваться на портале «Дія» (скачать приложение на смартфон).
  2. Перейти в «Меню» и выбрать «Дія. Підпис».
  3. Нажать «Создать».
  4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
  5. Придумать собственный пятизначный код для «Дія. Підпис».

После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации. 

На всякий случай уточняем - эта возможность только анонсирована. необходимый функционал еще не появился в приложении Дія.  

Кроме того, услуга будет доступна только тем гражданам Украины, у которых есть биометрические документы: ID-паспорт или загранпаспорт с биометрическим чипом.


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Жители оккупированных Луганска и Донецка смогут пройти идентификацию для пенсионного фонда и банков удаленно