Жители оккупированных Луганска и Донецка смогут пройти идентификацию для пенсионного фонда и банков удаленно

5 октября 2021 года Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее, в частности, жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, получающих пенсионные выплаты, проходить идентификацию удаленно.

Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении «Дія».

Ожидается, что соответствующие технические возможности появятся до конца 2021 года.

Как пройти удаленную аутентификацию жителям Луганска и Донецка:

Зарегистрироваться на портале «Дія» (скачать приложение на смартфон). Перейти в «Меню» и выбрать «Дія. Підпис». Нажать «Создать». Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID. Придумать собственный пятизначный код для «Дія. Підпис».

После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации.

На всякий случай уточняем - эта возможность только анонсирована. необходимый функционал еще не появился в приложении Дія.

Кроме того, услуга будет доступна только тем гражданам Украины, у которых есть биометрические документы: ID-паспорт или загранпаспорт с биометрическим чипом.