Россия оставила украинцев без лекарств и вакцин: В оккупированном Луганске смертность от COVID-19 превысила 10 процентов

За минувшие сутки, 5 сентября, в оккупированных Россией районах Луганской области выявили 272 случая коронавируса, 200 человек выздоровели, 31 житель оккупированной территории — умер.

Это только официальные данные от оккупировавших Луганск российских террористов. При этом местные жители сообщают о 100% загруженности больниц пациентами с тяжелой пневмонией, невозможности проводить компьютерную томографию и отсутствии тестов на COVID-19.

В результате коронавирус выявляют в редких случаях, а лечение проводят симптоматично.

Также оккупировавшая часть Луганской области Россия оставили жителей этой территории без вакцины от коронавируса и лишила их возможности выехать в Украину чтобы получить медицинскую помощь или привиться от COVID-19 и эффективными проверенными вакцинами.

За все время пандемии на оккупированной территории подтверждают всего 14 079 заболевших COVID-19. При этом выздоровели 10 447 человек, а 1 507 умерли.

У властей Украины нет точных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях