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Журналисты опубликовали видео нападения ставленника Зеленского в Укрэксимбанке на журналистов

Вчера, 11:36 citynews.net.ua | Напечатать

4 октября 2021-го журналисты «Схем» сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, которое ему «не понравилось».

Охранники попытались остановить запись на одной из камер, «скрутили» оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

При этом в Укрэксимбанке официально заявили, что не применяли силу к журналистам. Правда это заявление было сделано до того, как журналисты восстановили удаленное видео. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности. А как ведут себя друзья Зеленского вы можете увидеть на опубликованном журналистами видео, где есть вся запись нападения, интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. 

Получить запись удалось благодаря обращению редакции «Схем» к техническим специалистам, которым удалось восстановить видео, удаленное работниками «Укрэксимбанка» во время нападения на съемочную группу программы в кабинете председателя государственного банка Евгения Мецгера. Видео восстановлено на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись.

В частности, зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать у журналистов технику и «забрать кассеты» и «вычистить все это г * но». Также из видео понятно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали.

В объектив попал момент нападения на оператора — сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.

Другой сотрудник банка вынес технику из кабинета. Одна из камер при этом продолжала запись. На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику Радио Свобода на другой этаж. Заходит в кабинет, говорит о том, что надо удалить видео. На этом запись останавливается.

Как думаете, в «Укрэксимбанке» продолжат отрицать нападение на съемочную группу?

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года благодаря дружбе с сотрудниками студии 95 квартала. До 2015 году он работал на других должностях в этом госбанке.

Его жена, бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, назначена по квоте президента Владимира Зеленского в набсовет ПриватБанка, и является подругой Елены Кравец из Студии Квартал 95. 


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Журналисты опубликовали видео нападения ставленника Зеленского в Укрэксимбанке на журналистов