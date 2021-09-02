Ощадбанк продлил действие платежных карт переселенцев до 1 января 2022 года в последний раз

Карточки Сбербанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Начиная с 1 января 2022 Ощадбанк прекратит автоматическое продление срока действия платежных карточек ВПО.

Напоминаем, что Сбербанк перевыпускает карточки по графику и доставляет их в свои отделения.

Если вы получили SMS от Сбербанка, то перевыпущенная карта уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно забрать, указывается в тексте SMS.

Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой карточкой только до 31 декабря 2021 года (включительно).

Напомним, в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19, в Украине несколько раз продляли действие платежных карт для переселенцев и жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

До 1 января 2022 года жителям оккупированных территорий и переселенцам (ВПО) необходимо получить новые карты в отделениях Ощадбанка.