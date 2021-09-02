В Луганской области рекордная заболеваемость и смертность от COVID-19

За 5 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 576 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 человек.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Луганская область «вышла» на второе место в Украине с показателем 663 случая. Больше — только в Черновицкой области, где этот показатель составляет 674 человека на 100 тысяч населения.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Новопсковском Сватовском и Старобельском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 35968 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений коронавирусной болезни — 1154 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 12662 случая коронавируса, умерли от осложнений — 320 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской — 1163, Одесской — 1076 и Днепропетровской — 964 областях, в Киеве — 792 и Запорожской области — 783.