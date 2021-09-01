Российские боевики готовят новые обстрелы в Луганской и Донецкой областях

Российские боевики на Донбассе проводят скрытую подготовку к активизации обстрелов. На передовые позиции завозят боеприпасы, а также тренируют диверсантов.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает боеготовность своих соединений и частей.

В частности, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду на передовые подразделения скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы. Также на передовую прибывают диверсионно-разведывательные группы, возросла интенсивность тренировок артиллерийских и минометных подразделениях.

«Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения», — говорится в сообщении.