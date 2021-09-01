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В Луганской области поджигатель травы случайно сжег себя

Вчера, 15:41 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области человек погиб вследствие неосторожности при выжигании травы в Белокуракинском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области, трагедия произошла в селе Калиновское около 16.30 вечера. Пострадавшего мужчину с почти 100% ожогов всего тела доставили в отделение реанимации Белокуракинской больницы. Сегодня утром мужчина скончался.

Полицейскими предварительно установлено, что 56-летний житель Белокуракинского района занимался сельскими работами на своем приусадебном участке. Во время выжигания травы с помощью бензина по его собственной неосторожности произошло неконтролируемое опрокидывание огня на человека, в результате чего он получил тяжелые ожоги тела.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Следствие продолжается.


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