Из-за сухой погоды в оккупированных районах Луганской области объявлена высокая степень пожарной опасности

На оккупированных территориях Луганской области так называемый Центр гидрометеорологии объявил с 5 октября четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.

Начиная с 5 октября местами на территории Луганской области ожидается высокая степень пожарной опасности – 4-й класс, – предупреждают синоптики.

Напомним, существуют пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

В пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.