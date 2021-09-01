Из-за сухой погоды в оккупированных районах Луганской области объявлена высокая степень пожарной опасности

Из-за сухой погоды в оккупированных районах Луганской области объявлена высокая степень пожарной опасностиВчера, 07:27
На оккупированных территориях Луганской области так называемый Центр гидрометеорологии объявил с 5 октября четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.
Начиная с 5 октября местами на территории Луганской области ожидается высокая степень пожарной опасности – 4-й класс, – предупреждают синоптики.
Напомним, существуют пять классов пожарной опасности:
- 1-й класс – очень малая пожарная опасность,
- 2-й класс – малая пожарная опасность,
- 3-й класс – средняя пожарная опасность,
- 4-й класс – высокая пожарная опасность,
- 5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
В пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.