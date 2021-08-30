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Сватовских лесников будут судить за незаконную вырубку леса

Вчера, 14:03 citynews.net.ua | Напечатать

 Следователи Территориального управления ГБР Краматорска завершили досудебное расследование в отношении трех членов организованной преступной группы, которые незаконно вырубили лес в Луганской области для продажи.

В течение июня - октября 2020 двое мастеров леса Сватовского лесничества под видом выборочной санитарной рубки незаконно уничтожали деревья на вверенных им участках.

Кроме того, они вырубали большие объемы древесины, чем было разрешено по документам.

Лесники привлекли к противоправной деятельности местного жителя, который подыскивал заказчиков в городе Сватово. Далее он же и развозил древесину покупателям и забирал деньги, которые потом делили между участниками схемы.

За один грузовик с древесиной объемом около 5 кубометров члены группировки получали до 4,2 тыс. гривень.

Вследствие системных действий злоумышленников государству нанесен ущерб более чем 980 тыс. гривень. Обвинительный акт направлен в суд.

Участники группы обвиняются в незаконных рубках, сбыте незаконно срубленных деревьев, совершенных организованной группой, а работники лесничества еще и в злоупотреблении служебным положением (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч . 2 ст. 364 УК Украины).

Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.


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