За воскресенье в Луганской области 85 новых случаев COVID-19

За 3 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 85 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

В пятницу в Луганской области была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 - за сутки умерли 17 человек.

Всего сначала пандемии в Луганской области выявлено 34949 заболевших коронавирусом, умерли от осложнений 1126 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 2 092 заболевших. Умерли от осложнений - 114 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания в это воскресенье зарегистрировали в Харьковской - 592, Черновицкой - 410, Днепропетровской - 393, Житомирской - 301 и Львовской - 295 областях.