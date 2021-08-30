На выходных российские боевики обстреляли Луганскую область из артиллерии

3 октября российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой области, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Лебединского российские террористы вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

У Новолуганского российские боевики дважды обстреливали украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

Днем ранее, 2 октября, российские террористы обстреляли позиции ВСУ в Луганской области у Новозвановки из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Также впервые за два года российские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Станицы Луганской из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи поселка Золотое украинских военных обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарск противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы из стрелкового оружия со стороны российских оккупантов зафиксировали в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошковское и Новолуганское.

Кроме того, в Луганской областизафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.