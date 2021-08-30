В оккупированном Луганске разрешили гулять ночью до февраля

Оккупировавшие часть Луганской области боевики «ЛНР» продлили отмену комендантского часа на большей части захваченной территории. Соответствующий указ сегодня подписал главарь оккупантов Леонид Пасечник.

Согласно бумаге, режим комендантского часа для жителей оккупированного Луганска и районов области будет приостановлен с 23:00 1 октября 2021 года до 4:00 1 февраля 2022 года.

При этом, как и ранее, комендантский час продолжит действовать на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения городам Голубовка (ранее Кировск), Первомайска и Славяносербского района. Именно в этих городах сосредоточены войска террористов. обстреливающие украинских военных.

Ранее режим комендантского часа был отменен с 31 августа до 1 октября. Такое решение связывали с проведением российских выборов в Госдуму и принуждению к участию в них жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой области.