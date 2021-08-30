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В Луганской области за сутки 485 заболевших COVID-19

Сегодня, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

За 30 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 485 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Наибольшее количество заболевших выявлено в городах Лисичанск, Северодонецк, Попасная, а также Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 34327 случаев COVID-19. От осложнений умерли 1101 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 12034 случая коронавируса. Умерли от осложнений - 172 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев COVID-19 в этот четверг зарегистрировали в Харьковской - 1225, Львовской - 794, Запорожской - 770, Донецкой - 745 и Днепропетровской - 725 областях.


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