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Луганская область под обстрелом тяжелых минометов: Новоалександровка, Золотое и Попасная

Сегодня, 11:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской и Донецкой областях 30 сентября возросла интенсивность обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В Луганской области российские террористы обстреляли Новотошковское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Попасная российские наемники дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем.

Сегодня утром российские террористы обстреляли Новоалександровку из тяжелых минометов калибром 120 мм.

Из гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотое-4 и Екатериновка. В то же время местные жители сообщают об обстреле из тяжелых минометов второй день подряд, но в штабе ООС «не замечают» этих обстрелов.

Неподалеку Крымского и Новотошковского российские оккупанты оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

В Донецкой области вблизи Каменки российские оккупанты два раза вели обстрел из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Павлополя наемники дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один — огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести.



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