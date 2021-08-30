В Луганской области боевик так называемой «ЛНР» сдался украинским военным

Вооруженный автоматом боевик так называемой «ЛНР» добровольно сдался в плен 28 сентября около 17.30 на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил, передает пресс-центр штаба ООС.

«Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы исключить проход вражеских ДРГ. Увидели, что в направлении наших позиций движется неизвестный. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили того, кто шел. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю — мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру», — отмечают армейцы.

23-летний младший сержант проходил «службу» в 6 отдельном мотострелковом полку, базирующемся в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Боевик официально присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, который «служил» в соседнем подразделении. Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие.

«Там, в кругу пылких сторонников русского мира, он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. А дисциплина, как понятие — отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию. При этом, даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями, и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину — не остановили перебежчика», — говорится в сообщении.