Российские боевики обстреляли Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия

Российские боевики обстреляли Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружияСегодня, 08:36
30 сентября 2021 года Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В Луганской области российские террористы обстреливали поселок Золотое-4 из из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В Донецкой области, вблизи населенного пункта Пески, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Шумов российские боевики прицельно обстреляли из ручных противотанковых гранатометов позиции ВСУ.
В направлении ДЛебединского российские оккупанты четыре раза вели плотный обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.