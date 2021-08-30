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Российские боевики обстреляли Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия

Сегодня, 08:36 citynews.net.ua | Напечатать

30 сентября 2021 года Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреливали поселок Золотое-4 из из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В Донецкой области, вблизи населенного пункта Пески, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Шумов российские боевики прицельно обстреляли из ручных противотанковых гранатометов позиции ВСУ.

В направлении ДЛебединского российские оккупанты четыре раза вели плотный обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.


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