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У Зеленского хотят заставить ФОПов платить налоги и сдавать отчёты ежемесячно

Сегодня, 15:40 citynews.net.ua | Напечатать

Кабмин хочет заставить украинских предпринимателей единый налог и ЕСВ платить не ежеквартально, а ежемесячно. И ежемесячно же сдавать отчеты, чтобы чиновники меньше считали, а предприниматели - больше тратили времени на бухгалтерию.

Кабмин согласовал законопроект, который предлагает изменить налоговый период с квартального на месячный для представления налогоплательщиками.

Такое решение было принято на заседании 29 сентября.

Согласно пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц», его цель — забезпечння своевременности исчисления страхового стажа.

А также — обеспечение своевременности назначения и получения пенсионных и других выплат по соцстрахованию.

Проект закона разработал Пенсионный фонд по собственной инициативе.

Отмечается, что сейчас для плательщиков ЕСВ и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода отчетности (отчет подается в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).

Но, говорится в записке за подписью главы Минсоцполитики, объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

  • отсрочке (от 1 до 3 месяцев) поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплату ЕСВ, страховой стаж и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат (временная нетрудоспособность, безработица, начисления пенсии);
  • ослабление платежной дисциплины в части суммы единого налога;
  • смещение срока (от 1 до 3 месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;
  • невозможности проведения своевременного ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

Поэтому предлагают внести изменения в Налоговый кодекс.

В Минсоцполитики заявляют, что обеспечение направления Налоговой ежемесячно данных об уплате работодателем единого взноса позволит ежемесячно рассчитывать страховой стаж.

Для субъектов хозяйствования также называют негативное влияние — увеличение времени на представление ежемесячной отчетности.

Если законопроект поддержит Совет, изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022


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