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Молодежь из Донецкой и Луганской областей зовут в программу UPSHIFT от ЮНИСЕФ для решения проблем в громадах

Сегодня, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» открывает конкурсный набор на инновационную программу для молодежи UPSHIFT. Программа предоставляет подросткам и молодежи возможность создать собственные инновационные проекты, получим финансирование на их внедрение на сумму до 50 тыс. гривень, а также получить полезные навыки и стать настоящими агентами изменений.

К участию в UPSHIFT приглашаются команды из Луганской и Донецкой областей с 3-5 участников в возрасте от 14 до 21 года, стремящиеся решать актуальные проблемы в своих громадах и готовые к активному участию в течение всей программы в период с конца октября 2021 до конца января 2022 года.

Набор на программу продолжается до 17 октября 2021 года включительно. Детали в UPSHIFT, условия участия и заявка доступны по ссылке.

«Программа UPSHIFT от ЮНИСЕФ — это креативное пространство, где подростки и молодежь могут проявлять себя, предлагать инновационные подходы к решению проблем и тестировать их эффективность. Для участия в программе не необходимо иметь уже готовое решение — командам достаточно определить, какая проблема является насущной для их громады, а во время тренингов они смогут экспериментировать и искать пути решения этой проблемы. Участники UPSHIFT получают современные навыки 21 века, которые они смогут использовать и в дальнейшем в своей профессиональной жизни», — рассказала Лилия Любомудрова, координатор программ ЮНИСЕФ по развитию молодежи.

Тренинги UPSHIFT продлятся неделю и в результате команды создадут проектные идеи, получат возможность привлечь финансирование на их воплощение в сопровождении менторов и смогут реализовать свои проекты в течение следующих 3-х месяцев.

Обучение будет проходит с внедрением современной методики Human Centered Design (дизайн, ориентированный на человека), что используется в ведущих бизнес-компаниях мира.

Проведение программы стало возможным при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития через Немецкий банк развития (KfW) и Донецкой областной государственной администрации.

«Впервые программа UPSHIFT начала действовать в Луганской и Донецкой областях два года назад. Тогда мы увидели ее востребованность в этих регионах и чрезвычайную активность молодежи и подростков, проекты которых до сих пор поражают результатами. Мы уверены, что и на этот раз к UPSHIFT присоединится много неравнодушной молодежи, которая готова улучшать собственными проэкт свои общины и стать настоящими агентами изменений», — отметила Марина Ладыженская, менеджер программы UPSHIFT.


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