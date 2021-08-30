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В Северодонецке и Лисичанске обещают открыть первые хабы для ветеранов АТО-ООС

Сегодня, 14:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области живет 10640 участников АТО/ООС. Их проблемами занимаются областные власти, многочисленные ветеранские объединения, а также Центр восстановительного лечения и реабилитации ветеранов войны в Рубежном, услугами которого ежегодно пользуются более 550 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

В то же время нужны специализированные пространства для общения, личностного развития, тренингов, в частности, развития бизнеса. Для этого и создают хабы для ветеранов.

«У наших ветеранов уже давно возникла потребность в таком хабе. Планируем создать такие специализированные помещения не только в Северодонецке, но и в Лисичанске», - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

В Северодонецке ремонтные работы по улице Новикова, 5, уже почти завершены. Открытие хаба ожидается через месяц-полтора.

Помещение будет разделено на несколько локаций. Там предусмотрены: размещение представительства Министерства по делам ветеранов Украины, большой зал для проведения мероприятий, комната психологической поддержки.

«Трудно представить, какую нагрузку получает человек во время боевых действий. Не каждый может это пережить без определенных последствий. Поэтому в хаб будут приходить специалисты для оказания необходимой помощи», - добавляет Сергей Гайдай.

Международные партнеры помогут в закупке оргтехники, а также в создании мобильных стен, благодаря которым можно будет моделировать размер той или иной зоны этого хаба. 

Следует отметить, что в Северодонецке это будет мини-версия ветеранского хаба в Днепре, куда ездила рабочая группа, которая ознакомилась с деятельностью организации и учла все необходимые потребности.


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