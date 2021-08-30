Российские боевики обстреляли Крымское и Золотое - 2 бойца ВСУ ранены

28 сентября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Вчера в Луганской области российские террористы дважды обстреляли Крымское из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Сегодня, 29 сентября, в районе поселка Золотое-4 российские оккупанты вели прицельный обстрел позиций украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В Донецкой области, вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали позиции ВСУ неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух российских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.