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Зеленский хочет встречу Нормандского формата до ухода Меркель

Вчера, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

Продолжаются консультации о проведении очередной встречи лидеров государств - участников Нормандского формата в ближайшее время. Украина выступает за то, чтобы эта встреча состоялась до окончания каденции канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Продолжаются консультации в нормандской формате. Происходят видеоконференции между всеми четырьмя сторонами, представители Германии встречаются с русскими, представители Франции; Украинская сторона проводит встречи с представителями Германии и Франции. И мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров государств Нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель», - отметил он.

По мнению Андрея Ермака, это было бы справедливо, ведь Ангела Меркель очень много сделала для мирного урегулирования ситуации в Донбассе, и к тому же на сегодня только двое из четырех лидеров «Нормандской четверки» присутствовали при подписании Минских договоренностей.

Андрей Ермак также убежден, что для всего цивилизованного мира сегодня понятно, что Украина придерживается Минских договоренностей, несмотря на противоположные заявления Российской Федерации.

«У нас много вопросов по этим договоренностям, но мы - ответственная страна, этот документ был подписан от имени нашей страны», - отметил он.

О перспективах прямых переговоров Президента Украины с Президентом России, Андрей Ермак напомнил, что Владимир Зеленский сам обратился к Владимиру Путину с призывом о проведении такой встречи.

«Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц России, которые что-то не устраивает: то нет повестки дня, или эти вопросы они будут обсуждать, а эти - не готовы проговаривать. Но мне кажется, что наши отношения находятся на такой стадии, когда просто надо выполнять и уважать нормы международного права, признанные границы, садиться и говорить об этом, если есть желание и политическая воля прекратить войну», - пояснил руководитель Офиса Президента.


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