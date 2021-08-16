СБУ задержала одного из организаторов псевдо референдума в Луганской области: злоумышленник 7 лет скрывался в РФ

СБУ установила местонахождение и задержала одного из организаторов незаконного «референдума» 2014 года в Луганской области. Как сообщили в прес-службе ведомства, злоумышленник 7 лет скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ.

Весной 2014 года житель Луганской области возглавлял так называемую «избирательную комиссию» по проведению в Новопсковском районе псевдореферендума по «независимости ЛНР».

Установлено, что он принимал активное участие в организации фейковых мероприятия, контролировал «подсчет голосов» и отправку заполненных «бюллетеней» в оккупированный российскими террористами Луганск.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник скрылся в РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Напомним, согласно данным Реестра судебных решений, в 2020 году ни один из организаторов псевдо-референдума в Луганской области не понес реального наказания.

Во всех делах судьи Луганской области выносили решения о наказаниях не связанных с лишением свободы. В результате через го-два испытательного срока преступники, деятельность которых помогла реализовать российскую агрессию в Луганской и Донецкой областях будут абсолютно свободны и не ограничены в перемещениях.