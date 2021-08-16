СБУ выявила что кто-то в оккупированных районах Луганской области платит налоги боевикам

В Луганской области Служба безопасности Украины задокументировала и заблокировала масштабную схему финансирования оккупационной администрации «ЛНР».

По мнению следователей СБУ, злоумышленники заплатили в «бюджет республики» почти 19 млн российских рублей, полученных от незаконной торговли продуктами питания.

Традиционно спецслужба не называет название предприятия и фамилии чиновников фейкового правительства ЛНР, но судя по должностям речь может идти о ПАО «Луганск-Нива», работающем на террористов. А также о руководителях этого предприятия Григории Новицком и Зинаиде Наден. Также речь может идти о так называемом министре Дмитрие Божиче.

Следователи СБУ установили, что организаторы сделки — владельцы крупного предприятия пищевой промышленности, расположенного в

Луганске. В 2015 году его перерегистрировали в «ЛНР» и начали работать «по правилам оккупантов».

Среди фигурантов производства есть бывший «заместитель министра промышленности и торговли ЛНР», директор и двое топменеджеров предприятия.

Установлено, что на начало оккупации завод прекратил свою работу, и чтобы восстановить производство злоумышленники завозили оборудование и пищевые ингредиенты с неоккупированной части Украины. Для этого они использовали механизм так называемого «прерванного транзита»: необходимые товары поставлялись с подконтрольной Украины территории вроде покупателям в Прибалтике, которые в свою очередь перепродавали их «партнерам» в Закавказье.

Грузы направлялись транзитом через РФ конечным потребителям, но на самом деле через неконтролируемой участок российско-украинской границы они завозились к временно оккупированной территории Луганской области. Готовая продукция сбывалась в ОРДЛО и России.

Оперативники и следователи СБУ установили, что завод действовал 2,5 года, и за это время предприятие пополнило бюджет оккупантов налогами на сумму около 19 млн российских рублей.

Служба безопасности Украины сообщила четырем организаторам схемы о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, совершенного организованной группой лиц и в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.