Чтобы не открывать КПВВ в Счастье российские боевики обстреляли город из минометов

Сегодня утром российские боевики обстреляли город Счастье из минометов калибра 82 мм. В результате повреждено административное здание, автомобиль и ранена женщина.

Как сообщили в пресс-центре ООС, российские террористы дважды - в 6:40 и в 7:30 утра вели обстрел по городу со стороны оккупированного села Веселая Гора.

В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт и получила ранение гражданское лицо. Состояние ее здоровья - удовлетворительное.

Обстрел связан с тем, что вчера, во время очередного заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе украинская делегация потребовала открытия КПВВ в Счастье и в Золотое.

В ответ российские террористы в очередной раз потребовали (и получили) гарантий безопасности, которые получали уже минимум 3 раза. Но, чтобы не выполнять договоренности пошли на циничное преступление - обстреляли мирный город, где обстрелов не было уже много месяцев.