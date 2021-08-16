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В Луганской области 229 новых заболевших COVID-19 и двое умерших

Вчера, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

За 15 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 229 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 30256 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений - 1030 человек.

Как мы сообщали ранее, по состоянию на 14 сентября хуже всего ситуация с заболеваемостью была в Черновицкой области — там уровень заболеваемости достиг 260 на 100 000. В Луганской области — 218, в Тернопольской — 147, в Киеве — 142.

В Украине за прошедшие сутки выявили 5744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 101 летальный случай, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1507 человек, выздоровели 1499 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев выявили во Львовской области, где зарегистрировано 552 новых случая.
Также среди лидеров по уровню заболеваемости Харьковская - 498, Днепропетровская - 415 области, Киев - 362 и Одесская область - 347 заболевших.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 331 540 человек, из них 2 226 629 выздоровели, а 54 651 человек умерли.


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